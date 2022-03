Netflix zendt serie met Oekraïens president Volodimir Zelenski opnieuw uit

Streamingdienst Netflix gaat de satirische televisiereeks met de Oekraïense president Volodimir Zelenski opnieuw uitzenden in de Verenigde Staten. Zelenski speelde in ‘Dienaar van het Volk’ een geschiedenisleraar die plots gebombardeerd werd tot president.

Door zijn populariteit in de reeks werd Zelenski ook in het echte leven in 2019 verkozen tot president. Vooraleer hij president werd, speelde Zelenski enkele rollen als acteur, trad hij op als cabaretier en was hij stemacteur.

Zelenski is sinds de Russische invasie door zijn standvastige optreden wereldwijd erg populair geworden. “Jullie vroegen erom, en het is terug”, speelt Netflix nu in op die populariteit. In België is de reeks voorlopig niet te bekijken op Netflix.