Waarom een klimmer als Primoz Roglic vandaag start in een kasseikoers als GP Denain

De reden voor hun deelname is simpel. Na enkele jaren afwezigheid is de gevreesde kasseirit terug van weggeweest in de Tour de France. Samen met waaiergeweld is het de nachtmerrie van iedere klimmer met klassementsambities. Dus ook voor renners zoals Roglic, Martinez, Paret-Peintre en Vingegaard die prijs willen rijden in de komende Ronde van Frankrijk.

In de vijfde rit, op woensdag 6 juli 2022, staat er namelijk een parcours à la Parijs-Roubaix op het programma. In dieetversie weliswaar. Meerdere stroken uit de Helleklassieker maken die dag hun opwachting. Ook de aankomst in het dorp genaamd Wallers-Arenberg doet een belletje rinkelen bij liefhebbers van het klassieke voorjaar, al passeren de renners tijdens de gevreesde rit in de Tour niet langs het befaamde Bos van Wallers.

Mini Parijs-Roubaix

In totaal telt de Touretappe van Lille naar Wallers-Arenberg elf onverharde stroken, goed voor zo’n twintig kilometer aan kasseien. Maar ze liggen wel allemaal in de laatste tachtig kilometer van de etappe. Het valt nog niet te vergelijken met de échte Parijs-Roubaix met ongeveer 55 kilometer aan slecht bollende straatstenen, maar omdat de meeste klassementsrenners nooit over kasseien rijden, hebben ze schrik om in deze rit veel tijd te verliezen. Zeker als je weet dat hun grootste concurrent Tadej Pogacar heet die alles lijkt te kunnen.

De vijfde etappe van de Tour van 2022 wordt er dus eentje waarin je de Tour niet gaat winnen, maar wel kan verliezen. Daarom willen de meeste renners die dromen van een goed klassement op voorhand als test al eens kennismaken om het kasseigevoel in de vingers (en benen) te krijgen. Het parcours van de GP Denain – ook wel eens de mini Parijs-Roubaix genoemd - telt wel twaalf kasseistroken in de laatste honderd kilometer. Een ideale gelegenheid dus voor Roglic, Martinez, Paret-Peintre en Vingegaard om dat kasseigevoel op te doen en tegelijk het specifieke materiaal aan een extra test te onderwerpen. Allemaal met één doel voor ogen: in de Tour niet voor ongewenste verrassingen komen te staan in de strijd om geel.