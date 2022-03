Ye tijdelijk verbannen van Instagram na aanval op Trevor Noah

Kanye West is tijdelijk geblokkeerd op Instagram. De Amerikaanse muzikant kan 24 uur lang niets posten, geen reacties achterlaten en ook geen privéberichten sturen omdat hij de regels over ongepaste taal en pestgedrag heeft overtreden. Dat bevestigde een woordvoerder van Instagrams moederbedrijf Meta woensdag aan Amerikaanse media.

West, die tegenwoordig de artiestennaam Ye gebruikt, gebruikte eerder woensdag een racistische term toen hij een bericht plaatste over Trevor Noah. Die had in zijn populaire tv-programma The Daily Show besproken dat hij het eng vond om te zien hoe West zijn ex-vrouw Kim Kardashian lastig valt op social media.

“Dit laat zien wat vrouwen meemaken als ze ervoor kiezen een relatie te beëindigen”, aldus Noah in de show. De Zuid-Afrikaan maakte een vergelijking met het huiselijk geweld dat hij zelf heeft meegemaakt. Hij vertelde dat zijn moeder vaak te horen kreeg dat ze overdreef als ze het gedrag van haar man, Noahs stiefvader, aan probeerde te kaarten. De stiefvader schoot zijn moeder later door haar hoofd. Ze overleefde de aanval ternauwernood.

Kumbaya

West plaatste daarna een foto van een google-resultaat op Noahs naam en schreef daarbij de tekst van het nummer Kumbaya, dat oorspronkelijk door slaven in Amerika werd gezongen. Hij verving daarbij een deel van het woord kumbaya met een term die wordt gebruikt voor mensen die hun ras verraden. Een woordvoerder van Meta laat aan TMZ weten dat de maatregelen tegen West worden opgeschroefd als hij opnieuw in de fout gaat.