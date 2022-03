Bedrijfsbrand verwoest gebouwen wegenbouwer Hoogmartens

De zware brand op het industrieterrein in Opglabbeek heeft tot de middag voor veel verkeershinder gezorgd op alle toegangswegen. De vlammen verwoestten de burelen en aanpalende bedrijfsgebouwen van wegenbouwer Hoogmartens. De bedrijfsleiding is intussen aan het kijken hoe er zo snel mogelijk opnieuw kan worden opgestart.

Even na 4 uur kreeg Tom Hoogmartens en ook de brandweer een melding van een zware uitslaande bedrijfsbrand in één van de gebouwen van wegenbouwer Hoogmartens. “De brand werd opgemerkt door de poetsvrouw van Limoco in het bedrijfsgebouw ernaast. Toen de eerste brandweerploegen rond 4.30 aankwamen, sloegen de vlammen al door het dak”, zegt Tom Hoogmartens.

© RDr

Steun

De brandweer Genk kreeg steun van de omliggende korpsen. Een drone werd ingezet om de vuurhaard in kaart te brengen. De brandweer liet de brand gecontroleerd uitbranden. “Op het ogenblik dat de brand uitbrak, was niemand in het bedrijf. Er vielen geen gewonden”, vertelt Tom Hoogmartens van het wegenbouwbedrijf. “Er valt niets meer te redden van de kantoren en de achterliggende gebouwen. We zoeken samen met onze IT-ers en HR-management oplossingen om het bedrijf zo snel mogelijk weer op te starten. Vandaag kan ons personeel niet werken maar in de loop van de komende dagen willen we opnieuw volledig operationeel worden.”

© RDr

Asbest

De brandweer kreeg het vuur in de loop van de voormiddag onder controle. Ondertussen ging de brand gepaard met veel rook. De gemeente en brandweer deden een oproep aan de bewoners van de omliggende woonwijken om ramen en deuren te sluiten omdat er naast de rook ook wel wat asbest was vrijgekomen. “Enkele voertuigen bleven in de brand. Gelukkig staan al onze andere bedrijfsvoertuigen geparkeerd op een vrijliggende parking achter het bedrijf. Op die manier bleven ze gespaard van de brand en kunnen we snel weer aan de slag op de werf”, reageert Stefan Hoogmartens.

Volgens burgemeester Marco Goossens (CD&V) kwam de asbest vrij van een afdak achter de kantoren. “De eerste metingen wijzen uit dat de asbestvervuiling beperkt bleef tot de bedrijfssite van Hoogmartens Wegenbouw zelf. De brandweer en gemeente Oudsbergen volgen dit de komende uren verder op.” Omliggende bedrijven en buurtbewoners moesten geen actie ondernemen.

Het bedrijf is sinds 1962 actief in de wegenbouw en werd in Meeuwen door Jaak Hoogmartens gesticht. Het verhuisde in 1986 naar het industrieterrein in Opglabbeek. Het bedrijf in Opglabbeek telt 80 medewerkers en heeft nog een tweede vestiging in Venlo in Nederland.

© RDr

Verkeershinder

In de omgeving van het industrieterreinen Opglabbeek centrum was reeds in de vroege ochtend veel verkeershinder. Vooral op de Weg naar Zwartberg, de N76 in Meeuwen, in Opglabbeek centrum en ook op de Weg naar Gruitrode stond er een kilometerlange file. “De omliggende bedrijven verkiezen best thuiswerk en de site van BEWEL blijft vandaag gesloten”, zegt burgemeester Marco Goossens. (RDr)