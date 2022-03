Blankenberge

Donderdag werd zeehondje Duvel vrijgelaten door Sea Life, en dat op het strand in Blankenberge. Zijn verhaal is bijzonder: als babyzeehond kroop Duvel verdwaald rond in De Haan. De verzorgers moesten hem stelselmatig de wereld leren kennen, nu zwemt hij opnieuw rond in de zee. “Zijn overlevingskansen zijn groot”, aldus Michelle Hoeneveld.