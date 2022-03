Gemeentehuis Heusden-Zolder enkel telefonisch bereikbaar door poging tot hacking

De problemen zijn van die aard, dat het beleid besloot om een externe firma in te schakelen om de moeilijkheden zo snel mogelijk van de baan te krijgen. Burgemeester Mario Borremans (GOED) vraagt aan de inwoners om tijdelijk niet naar het gemeentehuis te komen. “Telefonisch blijven we bereikbaar, maar aan onze loketten kunnen we onze dienstverlening helaas niet garanderen”, vertelt burgemeester Borremans (GOED). “We roepen onze inwoners op om telefonisch contact op te nemen met onze diensten. Onze medewerkers proberen langs die kant iedereen in de mate van het mogelijke verder te helpen”, aldus Borremans.

De netwerkproblemen zijn nog steeds niet opgelost. “De hinder zal naar alle waarschijnlijkheid voor de rest van de week voelbaar zijn. De ICT-firma is momenteel bezig met het resetten, controleren en het heropstarten van het systeem. Zolang de netwerkproblemen actief zijn blijven we enkel via telefoon bereikbaar via het nummer 011 80 80 80. Hopelijk geraken de problemen snel opgelost.” (zb)