“Schuilkelder onder theater in Marioepol is intact, mensen worden nu geëvacueerd”

Er zouden zich zo’n 1.000 à 1.200 mensen in het gebouw bevonden hebben toen het woensdag gebombardeerd werd, het is niet duidelijk of iedereen zich op dat moment in de schuilkelder bevond. De mensen uit de schuilkelder zouden momenteel geëvacueerd worden.

Volgens het Oekraïense parlementslid Dmytro Garin hebben de meeste mensen die zich in het gebouw bevonden de aanval overleefd. “Het gebouw is verwoest, maar er zitten meer dan 1.000 vrouwen en kinderen in de schuilkelder, in de kelder. We hebben enkele minuten geleden bevestiging gekregen dat de schuilkelder intact is, en dat de mensen het overleefd hebben. We weten nog niet of er gewonden of doden zijn. Maar het lijkt erop dat de meesten het overleefd hebben en OK zijn.”

Er is voor alle duidelijkheid nog geen officiële bevestiging van dat nieuws door de lokale autoriteiten. Er is ook nog geen informatie over eventuele doden of gewonden. Bij het kabinet van de burgemeester van Marioepol klinkt het dat er “nog geen duidelijkheid bestaat over de tol van het Russische bombardement”.