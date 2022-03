100 extra banen in nieuw distributiecentrum in Tongeren

GXO Logistics, speler in transport- en logistieke oplossingen, heeft een nieuw distributiecentrum in Tongeren geopend. De nieuwe faciliteit heeft een oppervlakte van 20.000 m², waar de focus op e-commerce oplossingen en het beheer van reserveonderdelen ligt. GXO verwacht “zeker 100 banen” te kunnen creëren.

Met het nieuwe distributiecentrum in Tongeren wil GXO zijn groei in België versnellen. “Het distributiecentrum is het eerste deel van een campus die uiteindelijk zal bestaan uit verschillende klantfaciliteiten met een oppervlakte van ongeveer 150.000 vierkante meter”, zegt Luc Laurijssens, Managing Director GXO België en Nederland. “Wij zijn voornemens om in eerste instantie meer dan honderd nieuwe banen te creëren in de regio.”

De locatie van het distributiecentrum bevindt zich dicht bij de binnenvaartterminals van Luik en Genk, en bij de grens met Nederland en Duitsland. Tongeren ligt daarnaast nabij grote transportaders. Tongeren vormt volgens GXO dan ook een ideale uitvalsbasis om “klanten toegang te bieden tot grote delen van Europa met dezelfde of volgende dag leveringsdienst”.