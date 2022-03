Deliveroo blijft verlies maken

Het Britse bedrijf rapporteerde donderdag voor aftrek van interesten, belastingen, afschrijvingen en waardeverminderingen een verlies van 131 miljoen pond (156 miljoen euro) in 2021. In 2020 was er een verlies van 11 miljoen pond.

De omzet steeg vorig jaar wel met 57 procent tot 1,82 miljard pond (2,17 miljard euro). Deliveroo haalt voornamelijk omzet uit leververgoedingen van klanten en commissies die restaurants betalen.

Het bedrijf gaf naar eigen zeggen meer uit aan marketing, om nieuwe klanten te lokken, en technologie. CEO en oprichter Will Shu zegt te mikken op een break-even ergens in de tweede helft van 2023 of de eerste helft van 2024. In het Verenigd Koninkrijk en Ierland zou dat nu al gelukt zijn.

Sinds de beursgang eind maart vorig jaar zijn de aandelen van Deliveroo meer dan gehalveerd in waarde.