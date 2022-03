Giften aan 12-12 worden in eerste instantie gebruikt voor noodhulp en om levens te redden

Het Consortium Oekraïne 12-12 zamelt vandaag geld in voor de bevolking van het door oorlog getroffen Oekraïne. Maar wat gebeurt er nu op korte termijn met al die giften?

Aangezien dit een atypische crisis is, is het moeilijk in te schatten hoe lang ze duurt en hoe de toestand daar verder zal evolueren, zegt Philippe Henon van Unicef België en woordvoerder van het Consortium 12-12.

“In eerste instantie zullen de giften gebruikt worden voor noodhulp. Daar zijn we al volop mee bezig. Waterzuivering, kleding, beschuttingsmateriaal, babyvoeding… In Oekraïne maar ook in de buurlanden waar vluchtelingen worden opgevangen (Polen, Roemenië, Moldavië) worden permanent hulpgoederen geleverd.

“In die omliggende landen wordt voor tijdelijke opvang gezorgd en wordt alles gedaan om de doorgang van die mensen te vergemakkelijken. Ze krijgen er voedsel, kledij, eerste hulp. Later zal er opgeschaald worden naar noodonderwijs en meer permanente veldhospitalen en alle mogelijke andere hulp.”

Het Consortium is een samenwerking van zeven hulporganisaties die elk op hun terrein hulp bieden. Eén daarvan is het Rode Kruis.

“Het Rode Kruis heeft in Kiev pas tien ton voedsel en essentiële zaken zoals matrassen, water en hygiënekits geleverd. In Odessa hebben we 2,5 ton insuline geschonken. Dat lijkt misschien vreemd en voor veel mensen niet essentieel. Maar vergeet niet dat mensen met diabetes type 1 geen dag zonder kunnen. 6.500 patiënten kunnen nu zes maanden geholpen worden”, zegt Jan Poté

Veder bracht het Rode Kruis onder meer medische kits voor de verzorging van oorlogletsels, dekens, jerrycans en dekzeilen ter plaatse. En er wordt permanent geëvalueerd wat er nog nodig is.

De focus, zegt Philippe Henon namens 12-12, in eerste instantie vooral op noodhulp bieden en levens redden, al de rest komt nadien. Straks, rond halfeen, krijgen we een eerste stand van zaken wat de actie al heeft opgeleverd aan giften.