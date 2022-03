Jeugd in Koersel inspireerde auteur Els Beerten: “Mens heeft verbijsterende veerkracht”

Tot nu toe kregen Italianen slechts bijrollen in haar boeken, maar in ‘De rest van ons leven’ zet Els Beerten (61) ze centraal. De Limburgse auteur liet zich inspireren door het oorlogs- en migratieverhaal van de nonno van haar schoonzoon. “De mens heeft een verbijsterende kracht om tegenslagen te bevechten.”

“Als je een plant in een donkere hoek van een kamer zet, draait die zich altijd naar het licht. Ik denk dat wij ook zoiets in ons hebben”, verwoordt Els Beerten de menselijke veerkracht. In De rest van ons leven wordt die belichaamd door een kind van tien en een man van dertig. Dat kind van tien is Fredo Santoro, die als kleine jongen van Italië naar Engeland migreert.

Daar groeit hij op in een warme Italiaanse gemeenschap van kappers en ijsverkopers, tot WO II uitbreekt en Mussolini de kant van de nazi‘s kiest. Italianen worden in Engeland plots verdacht en de regering geeft de opdracht om alle mannen te deporteren. Fredo verstopt zich en ontsnapt aan de razzia’s, maar wat gebeurt er met zijn vader?

Koersel

“Het idee voor dit verhaal vindt zijn oorsprong in Koersel, waar ik ben opgegroeid”, verduidelijkt Els Beerten. “Aan de achterkant van ons huis begon de mijncité. Daar speelden we vaak met Italiaanse jongens en meisjes. Vandaar dat in mijn boeken geregeld Italianen voorkomen, maar altijd in een bijrol. Daar wilde ik verandering in brengen. Het toeval wil dat mijn dochter getrouwd is met de zoon van een West-Vlaamse vader en een Italiaanse moeder, Mariangela.”

“Natale Iuliano, de vader van Mariangela, moest in 1939 gaan vechten in Libië. Het jaar nadien werd hij opgepakt en als krijgsgevangene naar Bombay gebracht. Toen het regime van Mussolini ten val kwam, werd hij naar een kamp in Engeland gedeporteerd. Pas in 1946 kon hij terug naar Calabrië en zag hij voor het eerst zijn dochtertje, dat nog niet geboren was toen hij zeven jaar voordien vertrok. In 1947 kwam hij naar Genk om in de mijn te werken.”

Fernando Marzo

“De verhaallijn van De rest van ons leven is fictief, maar de thema’s vind je terug in het leven van Natale: de unieke band tussen ouders en kinderen, migratie, de onbegrijpelijke onrechtvaardigheid van oorlog. Ik heb veel research gedaan en met tal van mensen gepraat, onder meer met Fernando Marzo van de multiculturele organisatie ACLI. Wat ik daaruit heb geleerd? Als mensen van wereld veranderen, lopen ze verloren. Het overkomt ons allemaal. Een schip dat zinkt, een lief dat verdwijnt, een oorlog die begint …”