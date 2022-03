Gokkantoren die dicht moeten in Genk stappen naar Raad van State

De twee gokkantoren op de Europalaan en in de Vennestraat in Genk die moeten sluiten omdat hun vergunning niet verlengd wordt, stappen naar de Raad van State om de beslissing van de stad Genk aan te vechten.

Dat bevestigde schepen van Economie Toon Vandeurzen (CD&V). “We hebben voor we die beslissing namen juridisch advies ingewonnen”, zegt Vandeurzen. “Het klopt inderdaad dat we ze liever kwijt zijn dan rijk. We hebben al zeven door de Kansspelcommissie vergunde wedkantoren, dat is hoog in verhouding tot het maximale aantal van zeshonderd in België. Er zouden er sowieso veel minder moeten zijn.”

Tijdens de afgelopen gemeenteraad riep raadslid Mustafa Harraq (CD&V) op om van Genk een voorbeeldstad te maken in de strijd tegen gokkantoren. “Ik zie te veel families en vooral jongeren in diepe ellende komen door deze kantoren”, zegt Harraq.

Raadslid Gaby Colebunders (PVDA) weet dat er in sommige zaken niet alleen gegokt, maar ook gedeald wordt en sluit zich dan ook volledig aan bij Harraq. (cn)