Is Eddy Merckx met zeven zeges voor eeuwig ‘mister Milaan-Sanremo’, dan is Erik Zabel zijn Duitse broertje. Nog steeds is Zabel de enige renner die er ooit in slaagde om in vijf opeenvolgende edities vier keer te winnen: 1997, 1998, 2000 én 2001. Meer hadden wij niet nodig om naar Duitsland te trekken met een zak vol namen en één grote vraag. Wie wint zaterdag Milaan-Sanremo?