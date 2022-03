INDIAN WELLS. Rafael Nadal met 18e zege op rij naar kwartfinales

Om een plaats in de halve finales moet Nadal het Californische hardcourt op voor een duel met het Australische woelwater Nick Kyrgios (ATP-132). Die hoefde woensdag niet in actie te komen voor een stek bij de laatste acht. Zijn Italiaanse tegenstander Jannik Sinner (ATP-10) liet wegens ziekte verstek gaan.

Nadal is dit jaar nog ongeslagen. Hij won naast het Australian Open ook een voorbereidingstoernooi in Melbourne daarop en het hardcourttoernooi in Acapulco. Met achttien gewonnen wedstrijden op rij doet hij nu beter dan Pete Sampras en Roger Federer, die in 1997 en 2018 met 17 zeges aan hun seizoen begonnen. Om ook beter te doen dan Novak Djokovic, moet Nadal nog een hele poos doorgaan met winnen. De Serviër won in 2020 zijn eerste 26 wedstrijden en kwam daarmee nog niet in de buurt van het record dat hij neerzette in 2011. Toen stopte het pas na 41 overwinningen.

Het toernooi in Indian Wells kan Nadal na 2007, 2009 en 2013 een vierde keer op zijn palmares brengen. De concurrentie van Matteo Berretini (ATP-6) hoeft hij daarbij niet meer te vrezen. Het Italiaanse zesde reekshoofd liet zich met 6-3, 6-7 (5/7) en 6-4 verrassen door de Serviër Miomir Kecmanovic (ATP-61). Die treft in zijn volgende partij thuisspeler Taylor Fritz (ATP-20), vorig jaar halvefinalist, die de Australiër Alex De Minaur (ATP-31) met 3-6, 6-4 en 7-6 (7/5) uitschakelde.

Andrey Rublev (ATP-7) schaarde zich ook bij de laatste acht. De Rus deed dat door de Pool Hubert Hurcacz (ATP-11) met 7-6 (7/5) en 6-4 te verslaan. Voor hem wacht nu een duel met de Bulgaar Grigor Dimitrov (ATP-35), ook een halvefiinalist van vorig jaar, die met 6-3 en 7-6 (8/6) won van de Amerikaanse veteraan John Isner (ATP-23).

© USA TODAY Sports

Halep op drafje naar halve finales

De Roemeense Simona Halep (WTA-26) heeft zich woensdag als eerste voor de halve finales van Indian Wells (8.584.055 dollar) geplaatst. In amper 53 minuten maakte de voormalige nummer een van de wereld met tweemaal 6-1 korte metten met de Kroatische Petra Martic (WTA-79).

De volgende tegenstandster voor Halep, toernooiwinnares in 2015, wordt de Poolse Iga Swiatek (WTA-4), winnares van Roland Garros in 2020. Zij moest zelfs maar één spelletje prijsgeven aan de Amerikaanse Madison Keys (WTA-29). Het werd 6-1 en 6-0 na 57 minuten spelen.

Donderdag spelen in de twee andere halve finales de Spaanse titelverdedigster Paula Badosa (WTA-7) tegen de Russische Veronika Kudermetova (WTA-21) en de Griekse Maria Sakkari (WTA-6) tegen de Kazachse Elena Rybakina (WTA-20).