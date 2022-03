Twee keer uitgesteld door corona: stad verwacht zondag 2.000 Bilzenaren op receptie

Al twee jaar op rij kon er door de coronacrisis geen nieuwjaarsreceptie plaatsvinden in Bilzen. Nu de pandemie onder controle is, pakt de stad aanstaande zondagmiddag uit met een ‘lentereceptie’ op de Markt. Er worden een 2.000-tal bezoekers verwacht.

Begin januari was een nieuwjaarsreceptie in Bilzen nog niet mogelijk, maar nu de coronabarometer op geel staat, heeft het stadsbestuur beslist alsnog een receptie in te lassen. “We nodigen iedereen uit op onze ‘lentereceptie’ die nu zondag plaatsvindt tussen 11 en 13 uur op de Markt in Bilzen”, zegt burgemeester Johan Sauwens. “Dit is een mooi moment om elkaar terug te ontmoeten en iedereen voorspoed en een goede gezondheid toe te wensen. Het is een turbulente periode geweest. Veel mensen hebben afgezien, veel gezinnen werden getroffen door de ziekte. Het zal deugd doen elkaar weer terug te zien. En tevens een mooi moment om dank te zeggen tegen iedereen.”

Voorzitter

Naast livemuziek en drankjes zijn er zondag toespraken van de aftredende burgemeester Sauwens en zijn opvolger Bruno Steegen (Beter Bilzen). De receptie zien als een afscheid van Sauwens is echter niet aan de orde. “Vanaf april neemt Bruno de sjerp over en ga ik zelf zetelen als voorzitter in de gemeenteraad. Huidig voorzitter en partijgenoot Guy Sillen neemt na de wissel mijn bevoegdheden mobiliteit en Ruimtelijke Ordening over als schepen”, verduidelijkt Sauwens (Trots op Bilzen).

(joge)

Johnny Geurts