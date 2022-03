GEMEENTERAAD. Rummenweg krijgt fietspad aan beide zijden

Herk-de-Stad

Fietspaden Rummenweg: Herk-de-Stad gaat langs de Rummenweg fietspaden in beide richtingen aanleggen. De stad stelt daarvoor nu een ontwerper aan. De Rummenweg loopt van de Sint-Truidersteenweg (gewestweg Herk-de-Stad – Sint-Truiden) tot op de grens met Rummen (Geetbets) in Vlaams-Brabant, waar de Biesemstraat erop aansluit. “In Rummen is de aanleg van fietspaden al aan de gang”, legt schepen van Openbare Werken Mark Vanleeuw (Open Vld) uit. “De fietspaden aan de Herkse zijde sluiten daarop aan. De werken volgen op de dossiers op het eigen grondgebied. Op dit ogenblik krijgt de Amandinaweg fietspaden. In 2023 volgen de werken in de Rode Kruisstraat en dan komt de Rummenweg aan de beurt.” De kosten voor het ontwerp bedragen 23.865 euro.

Jeugdlokalen Berbroek: De stad kent een investeringssubsidie van 11.241 euro toe aan de vzw Jeelobee (Jeugdlokalen Berbroek). Dat gebeurt voor de renovatie van de gebouwen die onderdak bieden aan de KSA van Berbroek. De toiletten krijgen een opknapbeurt. Er gebeuren werken om de akoestiek te verbeteren en de lokalen worden ook geverfd. Het subsidiebedrag is bepaald op basis van het principe ‘1 euro voor 1 euro’. Voor elke euro die de vzw besteedt, ontvangt ze een euro van de stad.

Boomgaard Amandinahuis: Het stadsbestuur wil in de omgeving van het Amandinahuis in Schakkebroek een boomgaard aanleggen. De stad koopt daarvoor een perceel van 0,5 ha. Het Amandinahuis is het geboortehuis van zuster Amandina, de kloosternaam van Paulina Jeuris. Zij werd op 1 oktober 2000 door paus Johannes-Paulus II heilig verklaard. Haar geboortehuis gaat een opknapbeurt krijgen. “De aankoop van de grond past in de renovatie van het Amandinahuis”, legt burgemeester Bert Moyaers (Vooruit) uit. “Het perceel ernaast bevat stevige leemgrond, die zich uitstekend leent voor de aanleg van een boomgaard. Dat zal de uitstraling van het Amandinahuis versterken.” De aankoop kost 19.500 euro.

(lw)