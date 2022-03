Krijgt Wout van Aert straks een Van der Poel naast zich bij Jumbo-Visma? Topschaatser “gepolst” voor nieuwe uitdaging op de fiets

“Ik ben tot en met dit seizoen topschaatser, vanaf dit seizoen ga ik verder als hobbyschaatser”, zei Van der Poel eerder deze maand voor de start van het WK allround, dat hij zou winnen na een fenomenale 10 km. “Ik denk dat ik te avontuurlijk ben om iets te herhalen wat ik al eerder heb gedaan. In Peking heb ik het absolute topniveau bereikt dat ik wilde bereiken.”

Na zijn dubbele triomf in Peking had hij zijn trainingsschema openbaar gemaakt.

“Ik denk graag dat ik mijn succes heb verdiend”, aldus Van der Poel in zijn voorwoord. “Ik wil ook dat de sport blijft evolueren en dat mijn records worden gebroken”, aldus de wereldrecordhouder op de vijf en tien kilometer. “Ik zal niet diegene zijn die onder de 6.00,00 (op de 5km) en de 12.30,00 (op de 10km) zal duiken, maar misschien doet iemand anders het wel. Voor zij die het willen proberen schreef ik dit document. Het is simpel gezegd een samenvatting van hoe ik trainde van mei 2019 tot februari 2022. Dit programma is gemaakt voor mij, een elite en volwassen fulltime schaatser. Het is niet iets wat junioren moeten volgen.”

© EPA-EFE

Na zijn goud op de 5 km van afgelopen zondag tijdens de Wereldbekerfinale in Heerenveen stopte het dus voor Van der Poel als schaatser. “Tijd voor een nieuw avontuur”, zei hij nog.

Eentje als fietser, misschien? In een podcast van Het Algemeen Dagblad werd het gerucht gelanceerd dat Jumbo-Visma Van der Poel gepolst heeft voor een test. Ook EF Education - Nippo zou wel oren hebben naar de mogelijke komst van de superatleet, die ook een kei is in het ultralopen en als schaatser heel vaak trainde op de fiets (tot 5 uur per dag).

Van der Poel zou nog niet ingegaan zijn op de vraag en zijn opties momenteel aan het afwegen zijn.