President Zelenski richt zich tot Russen: “Hoe verschilt belegering van Marioepol met Leningrad?”

De Oekraïense president Volodimir Zelenski heeft zich in zijn dagelijkse toespraak tot het Russische volk gericht. “Hoe verschilt de belegering van Marioepol met Leningrad?”, vroeg Zelenski, verwijzend naar de stad die nu bekend is als Sint-Petersburg en in de Tweede Wereldoorlog door nazi-Duitsland jarenlang werd geblokkeerd. Ook noemde hij Rusland “een terroristische staat”.

De opmerkingen van Zelenski kwamen in de nacht van woensdag op donderdag in zijn gebruikelijke videoboodschap, uren nadat een Russisch bombardement een theater in Marioepol zou hebben getroffen waar ook kinderen schuilden. “Het gebouw is verwoest, het dodental nog onbekend”, zei de Oekraïense president daarover.

Zelenski benadrukte dat het Russische leger grote verliezen lijdt in Oekraïne. Jonge Russische soldaten “die onverhoopt in deze oorlog terecht zijn gekomen” riep hij op de wapens neer te leggen en zo een kans te krijgen om te overleven. “Alles is beter dan sterven op het slagveld”, stelde hij.

Aan het Westen

Zelenski vroeg het Westen om strengere sancties tegen Rusland, dat “nog steeds in staat is om de militaire machine in stand te houden”. Ook verzocht hij wereldleiders “officieel te erkennen dat Rusland een terroristische staat is”. Woensdag sprak Zelenski voor het Amerikaanse Congres, waarna de Amerikaanse president Joe Biden zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin “een oorlogsmisdadiger” noemde. Zelenski vroeg ook opnieuw om een ‘no fly’-zone in te richten boven zijn land.

Evacuaties van burgers uit Marioepol verliepen woensdag volgens Zelenski moeizaam omdat Russische troepen zich niet aan een staakt-het-vuren hielden. Toch zouden meer dan zesduizend inwoners erin zijn geslaagd de belegerde stad te verlaten, onder wie tweeduizend kinderen.

Aan de eigen bevolking

Zelenski beloofde ook om alle huizen die door de oorlog met Rusland werden verwoest, te zullen heropbouwen. De plannen daarvoor liggen reeds klaar, klonk het. Hoe groot de schade ook is, Zelenski zei dat hij er alle vertrouwen in had dat alles snel hersteld zou kunnen worden.

Over de onderhandelingen met Rusland zei Zelenski dat die zouden worden voortgezet. De Oekraïense prioriteiten blijven dezelfde: “een einde aan de oorlog, veiligheidsgaranties, soevereiniteit en een herstelling van de territoriale integriteit”.