Dit zijn de nieuwe testregels: enkel nog coronamaatregelen voor hoogrisicocontact binnen gezin

De test- en quarantaineregels zijn sinds donderdag aangepast. Er blijven enkel nog maatregelen voor mensen die een hoogrisicocontact hadden binnen het gezin. Wie geen symptomen heeft, moet niet meer getest worden of in quarantaine gaan.

De maatregel gold al voor gevaccineerden met een hoogrisicocontact binnen het huishouden, maar wordt nu ook doorgetrokken naar niet-gevaccineerden. Zij moeten bij een hoogrisicocontact geen test meer laten afnemen of quarantaine meer naleven. Er wordt wel aanbevolen om bij contacten buiten het gezin zo veel mogelijk een mondmasker te dragen, of dagelijks een zelftest te ondergaan, en dit gedurende zeven dagen na de vaststelling van de besmetting. Die aanbeveling geldt voor mensen ouder dan zes jaar.

“We willen wel benadrukken dat het nog niet voorbij is”, zegt Joris Moonens van het Agentschap Zorg en Gezondheid. “Blijf waakzaam en voorzichtig, en wie besmet is, moet in isolatie gaan. We zitten nu in een fase waarbij mensen zelf wel goed weten wat ze moeten doen, dus we rekenen op hun verantwoordelijkheid.”

Het gebruik van de app CoronAlert kan een nuttige tool blijven, denkt Moonens, ook al leidt een rood scherm niet meer automatisch naar een testverplichting. “Het kan een nuttig instrument zijn voor jezelf om geïnformeerd te blijven over je risicocontacten, zodat je uit voorzorg bijvoorbeeld een mondmasker kan dragen bij een bezoek aan een ouder of kwetsbaar persoon.”