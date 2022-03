Besmettingen, ziekenhuisopnames, overlijdens: alle corona-indicatoren staan op rood

De besmettingen, ziekenhuisopnames en overlijdens als gevolg van het coronavirus gaan stuk voor stuk in stijgende lijn. Dat blijkt uit de voorlopige cijfers op het dashboard van gezondheidsinstituut Sciensano.

Tussen 7 en 13 maart werden gemiddeld 8.145 coronabesmettingen geregistreerd. Dat zijn er 28 procent meer dan in de voorgaande periode. De positiviteitsratio stijgt verder naar 25,4 procent. Het reproductiegetal staat op 1,09, wat betekent dat de epidemie aan kracht wint.

Tussen 10 en 16 maart werden dagelijks gemiddeld 160,6 mensen met Covid-19 opgenomen in het ziekenhuis, een stijging van 13 procent. In het totaal liggen er nu 2.252 Covid-patiënten in de Belgische ziekenhuizen (+12 procent), van wie er 178 (-7 procent) op de afdelingen intensieve zorg liggen.

In dezelfde periode overleden dagelijks ook gemiddeld 20 personen aan de gevolgen van Covid-19, een toename met 16 procent.