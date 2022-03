Zware bedrijfsbrand op industrieterrein in Opglabbeek: ramen en deuren sluiten

Oudsbergen

Op de Industrieweg-Noord in Opglabbeek woedt een zware brand bij een bedrijf. Dit zorgt voor een grote rookontwikkeling. Omwonenden worden opgeroepen om ramen en deuren te sluiten. Het verkeer op de Weg naar Zwartberg - een drukke verbindingsweg - zit strop. Bestuurders schakelen het ventilatiesysteem van de auto best uit. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.