OVERZICHT. Vannacht: “gekidnapte burgemeester Melitopol terug vrij” - Opnieuw een veiligheidsraad

Net na middernacht in Oekraïne gaf Oekraïens president opnieuw een toespraak gericht aan zijn bevolking. Daarin bevestigde hij dat de burgemeester van Melitopol vrij was gelaten nadat hij gekidnapt was en dat de stad niet in de handen van Russsche troepen is. ‘Russische soldaten ontvoerden hem op 11 maart en probeerden hem tot collaboratie te dwingen. Maar onze man hield stand. Hij gaf niet op. We zullen ook weerstaan. Wij allemaal. We geven niet op. Want we zijn Oekraïners en we verdedigen altijd onze mensen en wat van ons is’, klonk het.