Vijftien uur lang live radiomaken met optredens van onder meer Niels Destadsbader, Bart Peeters en Pommelien Thijs

Om steun te bieden aan de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne, slaan de grootste radiozenders de handen in elkaar voor de solidariteitsactie Oekraïne 12-12. Vanop de Groenplaats in Antwerpen maken Radio 2, MNM, Studio Brussel, Nostalgie, Qmusic en Joe vijftien uur lang live radio. Om 6 uur beginnen ze eraan tot 21 uur.

De hele dag lang nemen verschillende presentatoren, die anders nooit samen radio maken, plaats achter de microfoon. Sven Ornelis (Joe) en Ann Reymen (Radio 2) starten de onderneming ’s ochtends om 6 uur op. Onder meer Peter Van de Veire (MNM), Pien Lefranc (Studio Brussel) en Astrid Philips (Nostalgie) zullen ook presenteren. Afsluiten is voor het duo Bjorn Verhoeven (Nostalgie) en Ann Van Elsen (Joe) van 18 tot 21 uur.

“Tijdens de live radio roepen we op om te storten voor het Consortium 12-12. Dat kan via de website 1212.be. Mensen kunnen ook een sms sturen, waarvan het bedrag – 1 euro – integraal naar de hulporganisaties gaat”, zegt Nathalie Delporte van Nostalgie. “Maar we vragen de luisteraars ook wat zij doen om Oekraïne te helpen. Het Consortium komt zelf uitleggen wat er met het geschonken bedrag zal gebeuren.

Plaatjes aanvragen om geld in te zamelen gebeurt dit keer niet. Toch is er zeker ruimte voor muziek. Waar de studio staat, zullen de hele dag lang ook verschillende artiesten komen optreden. Niels Destadsbader bijt daar de spits af om acht uur ’s ochtends. Komen ook nog langs: Laura Tesoro, Jaap Reesema & Pommelien Thijs, CAMILLE, Lize Feryn en Aster Nzeyimana (Robots uit The masked singer), Bart Peeters, Meau en Novastar. Die optredens zullen ook live te volgen zijn via Eén, VTM en Play4.