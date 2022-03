De HP ENVY Inspire 7220e is een betaalbare allroundprinter voor thuis, die ook geschikt is voor scannen (flatbed) en kopiëren, uitgerust is met moderne mogelijkheden om te koppelen aan enkele diensten/services van HP zoals HP+ en Instant Ink. Er is ook een nieuwe HP ENVY Inspire 7920-serie met een richtprijs van 169 euro, en een automatische documentinvoer (35 vellen).