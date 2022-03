Waarom rent een hond achter zijn eigen staart aan? En is het erg?

Een hond die als een gek rondjes draait in een poging zijn eigen staart te vangen, wordt vaak onthaald op lachsalvo’s door de baas of de omgeving. Toch is dat staart jagen niet altijd onschuldig. “Het kan te maken hebben met irritaties waar je hond gek van wordt”, zegt dierendokter Rob Lückerath.

Een pup die achter zijn staart jaagt? Dat is redelijk normaal, het maakt deel uit van het spel. “Maar dat gedrag mag niet blijven duren wanneer de hond volwassen wordt”, zegt Rob Lückerath. “Het kan best zijn dat je dier een irritatie heeft aan de achterhand, huidproblemen bijvoorbeeld, of verstopte anaalzakjes. Anaalzakjes bevinden zich tussen de inwendige en uitwendige sluitspier. De belangrijkste functie is dat de hond zijn territorium afbakent met de vloeistof die erin is opgeslagen. Soms kunnen die zakjes verstopt raken of ontsteken, en dat veroorzaakt veel jeuk en ongemak. Meestal merk je dat er wat aan de hand is als je hond gaat sleetje rijden, met zijn achterwerk over de vloer schuren dus. Maar hij kan ook proberen om de vervelende jeuk weg te likken of te bijten.” Een fysiek ongemak kan eenvoudig worden opgelost. De dierenarts kan de anaalzakjes schoonmaken en ledigen.

“Wanneer de hond ook in de staart gaat bijten is het hek helemaal van de dam”, vervolgt de dierendokter. “Er zit relatief weinig vlees tussen de wervels en de huid. Sommige honden bijten echt hun staart volledig over alsof het een knabbelstok is. Het herstel duurt zeer lang. Voorkomen is de boodschap.”

Is er geen fysieke verklaring voor het staart jagen, dan is er sprake van ongewenst gedrag. “Honden die te weinig afleiding krijgen, te weinig worden uitgelaten of die te veel alleen zitten, kunnen zo’n dwangmatig gedrag ontwikkelen uit verveling. Het is een schreeuw om aandacht en wanneer de baas in lachen uitbarst, heeft hij zijn doel bereikt. Moedig het echter niet aan. Ga liever een lange wandeling maken of speel een denkspelletje en schenk je hond voldoende aandacht en beweging.”