Villarreal bezorgt Juventus koude douche en plaatst zich als derde Spaanse club voor kwartfinales Champions League

Toegegeven: Juventus-Villarreal was lang niet de mooiste affiche van alle 1/8ste finales, maar er stonden woensdagavond toch weer enkele spelers om naar uit te kijken aan de aftrap. Bij Villarreal keken we meteen naar Arnaut Danjuma (ex-Club Brugge) en de jonge Yéremy Pino die onlangs een vierklapper scoorde in La Liga, bij Juventus is er winteraanwinst en Serie A-topschutter Dusan Vlahovic voor wie de fans naar het stadion komen.

Aan de heenwedstrijd in Spanje (1-1) begon Juventus furieus met een doelpunt van Vlahovic na amper 33 seconden, woensdagavond in Turijn lukte scoren helemaal niet. Nochtans creëerden de Italianen voldoende kansen. Morata en Vlahovic zagen tijdens de eerste helft elk een gigantische kopkans gepareerd door Villarreal-doelman Géronimo Rulli. Na 25 minuten spatte een schicht van Vlahovic uiteen op de lat.

Juventus verdiende de voorsprong, maar aan de rust stond het nog steeds 0-0. Het enige gevaar van Villarreal was een schot van Giovanni Lo Celso, dat een half metertje naast het doel van Juventus-doelman Szczęsny ging.

© AFP

Geel blok

Tijdens de tweede helft gingen de Spanjaarden nog meer op de tegenaanval speculeren. Juventus, dat ook liever snel omschakelt, moest door de felgele muur weten te voetballen. Dat lukte maar moeizaam, verder dan schotjes van Rabiot en Vlahovic kwam het niet.

Van Villarreal kwam er opnieuw niets, tot het in minuut 78 eindelijk nog eens aan de overkant geraakt was en een strafschop kreeg. Vaste strafschopnemer Gerard Moreno was net ingevallen en legde met een gelukje binnen. Dik vijf minuten later verdubbelde Pau Torres de score en in blessuretijd zette Arnaut Danjuma nog een penalty om: 0-3.

Overdreven cijfers, maar een bijzonder pijnlijke nederlaag voor Juventus. De Oude Dame was net aan een opmars bezig in de competitie en verloor al niet meer sinds 12 januari. Nu is de Champions League weg, de titel was al zo goed als verloren en rest alleen nog de Coppa Italia. Een schamele troost.