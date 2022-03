Maaseik laat zich niet verrassen door Gent en stoot door naar Champions Final Four

In een matig gevulde Steengoed Arena hield coach Bertini vast aan zijn basisopstelling van de laatste weken. Ook geen verrassingen bij Gent, dat zich na de nipte 2-3-nederlaag van vrijdag zeker niet kansloos achtte. Goed serveerwerk van onder meer Hougs hield de Oost-Vlamingen in de eerste set behoorlijk lang in het Maaseikse kielzog. Maar de aanvallende prikken van Martinez, Cox en Treial waren voldoende om Maaseik in spaarmodus aan 25-20-winst te helpen.

© Dick Demey

Killblocks van Colson

Het elan ebde bij Gent zienderogen weg. Maaseik bleef goed serveren via Cirovic en uiteraard Cox, die zijn aantal aces weer wat opkrikte. Setter Vanker vond ook vlotjes de weg naar middenman Treial, die enkele keren verschroeiend uithaalde. Van spanning was in set twee op geen enkel moment sprake, Maaseik zette makkelijk en snel de 2-0-voorsprong op het bord.

Twee opeenvolgende killblocks van Martijn Colson zetten Gent nog op weg naar winst in set drie. Maar Maaseik schoot net op tijd wakker en liet het niet opnieuw tot een tiebreak komen. Tussen de vele video challenges door dirigeerde de sterke Martinez de Maaslanders naar de 3-1-overwinning.

© Dick Demey

Vermoeidheid

Lazar Cirovic was na afloop een opgelucht man. “Met Gent hebben we een behoorlijk lastige klip omzeild”, aldus de Serviër. “Het is één van de grootste clichés in het volleybal dat je wel eens een dipje kan krijgen bij een 2-0-voorsprong. Vandaag zijn wij daar het slachtoffer van geworden. Ik denk dat het in sets één en twee iets te vlot ging. Gent heeft zopas de beker gewonnen en wilde zich ook niet met 3-0 laten afslachten. Zij profiteerden in set drie optimaal van onze terugval. Gelukkig vonden we in set vier opnieuw de nodige inspiratie. Of we vandaag het beste Maaseik gezien hebben? Zeker niet. Hier en daar zag ik ook wat sporen van vermoeidheid. We hebben er immers een zware periode opzitten. Gelukkig hebben we nu anderhalve week om naar de Champions Final Four toe te werken.”

Cox mept voorbij Kjaer en Ogink. — © Dick Demey