Klopjacht op verdachten van autodiefstal na achtervolging in Membruggen

Woensdagavond zijn drie inzittenden van een stationwagen in de boeien geslagen na een achtervolging, gevolgd door een klopjacht met helikopter in Membruggen (Riemst). Ze zouden verdacht worden van een autodiefstal.

De politie Bilzen/Hoeselt/Riemst kreeg de verdachte auto op de Tongersesteenweg in het vizier.

© Tom Palmaers

De achtervolging werd ingezet. In de Rijckerstraat in Membruggen ging de stationwagen met drie inzittenden van de weg. De politiemensen konden twee verdachten arresteren. Eén van hen sloeg op de vlucht. Naar die derde verdachte werd een klopjacht opgezet. De politiemensen kamden het terrein uit terwijl een politiehelikopter vanuit de lucht de persoon probeerde te lokaliseren. Rond 23.30 uur kon de man al worden gevat. Volgens de eerste gegevens zou het vluchtende voertuig zijn opgemerkt bij een autodiefstal of een poging daartoe.

maw