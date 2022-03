Esperanza Pelt boekt zege zonder glans tegen Witgoor Dessel

Het was een gesloten bedoening op de Roosen met weinig kansen. Thuisdoelman Swinkels mocht zich in het begin van de tweede helft tonen en hield Pelt recht. Op het uur pegelde Meeus voorlangs, een kwartier voor tijd vlamde Van Roy over. Iedereen had zich al met een scoreloos gelijkspel verzoend tot Meeus zijn traptechniek demonstreerde en tweemaal toesloeg op stilstaande fases. Arrazola pareerde de corner van Meeus in de voeten van Mulder, die door een bos van benen de 1-0 strak binnentrapte. De 2-0 kwam er na een vrije trap van Meeus die Belkassem in de rebound afwerkte.

ESP. PELT: R. Swinkels, Van De Kerkhof, Adriaans, Geebelen (33‘ Vankemenade), Mulder, Meeus, Chraou (63’ Belkassem), Bostanci, Ponet, Vandenputte, Ella Ella (70’ Saïdi).

WITGOOR DESSEL: Arrazola De Onate, Claes, Roos (88‘Vangenechten), Bens, Hulsmans, Hakkens, Hannes (27’ Vanhoof), Cabanier, Blockx (57’ Machielsen), Van Roy, Van Simpsen.

DOELPUNTEN: 77‘ Mulder 1-0, 0’ Belkassem 2-0.

GELE KAARTEN: Geebelen, Mulder, Ella Ella,Cabanier

SCHEIDSRECHTER: De Clercq

TOESCHOUWERS: 300

