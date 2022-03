MINITEST. De Moulinex Easy Fry & Grill: “Behoorlijk lawaaierig, maar kip was lekker krokant en vis mooi gaar”

Een friteuse en een grillpan ineen! Wow, ideaal om in een ruk steak met friet te bereiden. Althans, dat dachten wij in al onze naïviteit, want de nieuwste airfryer van Moulinex – onderdeel van de Seb-groep – kan wel bakken en grillen, maar niet de twee tegelijkertijd. De Easy Fry & Grill is zoals alle airfryers een miniatuurversie van een heteluchtoven waarbij een ventilator hete lucht met hoge snelheid door de pan blaast voor een knapperig effect. Voor het grillen zit onderin de pan een rooster van gietaluminium.