‘Pano’ brengt tientallen getuigenissen over machtsmisbruik aan UGent en KU Leuven: “Dagelijkse tirannie”

De UGent en KU Leuven treden nog altijd niet streng op tegen machtsmisbruik. Dat zegt het Eén-programma ‘Pano’, op basis van getuigenissen van meer dan dertig doctoraatsstudenten over vernederingen en pesterijen die jarenlang zouden hebben aangesleept.

Doctoraatsstudenten aan de UGent spreken van “dagelijkse tirannie”, “scheldtirades” en “vernederingen”. De professor in kwestie, die internationaal aanzien heeft, zou zich ook voor duizenden euro’s verrijkt hebben op kosten van de universiteit.

De Gentse universiteit is volgens de reportage al vijftien jaar op de hoogte van problemen met de prof, waarbij er minstens vijftien tot twintig meldingen zijn geweest. Er zijn enkele sancties geweest, maar geen tuchtprocedure. De universiteit wijst onder meer op de gedragscode, een meldpunt en een nieuw tuchtreglement. De prof zelf ging niet in op de vraag om een reactie.

“Jaren van angst”

Aan de KU Leuven verzamelde ‘Pano’ veertien getuigenissen over een professor, ook met aanzien. Die wordt “dominant” en “narcistisch” genoemd, en er is sprake van “jaren van angst”. Er zouden sinds 2013 meer dan twintig meldingen zijn geweest. Er werd een tuchtprocedure opgestart, maar de man werd vrijgesproken omdat de feiten verjaard zouden zijn.

De prof zelf erkent zijn fouten, verontschuldigt zich en zegt dat hij therapie heeft gevolgd. Maar vanuit de universiteit kwam er geen hulp, zegt hij. De KU Leuven denkt wel afdoende te hebben opgetreden.

Een tiental KU Leuven-getuigen trok naar advocate Christine Mussche voor juridisch advies. Ze bekijken of ze een klacht bij het gerecht indienen nu het tuchtonderzoek op niets is uitgedraaid.

In 2020 werden bij de UGent in één jaar tijd 35 meldingen gemaakt rond gevallen van machtsmisbruik. Aan de KU Leuven waren er 473 registraties van grensoverschrijdend gedrag, al gaat dat om een brede groep onderwerpen, zowel om machtsmisbruik, stress als in mindere mate ook seksueel overschrijdend gedrag.