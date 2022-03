Moedig Achel buigt pas in moneytime voor Menen

Geen stunt van Achel in de Qualification Round. Ook in het tweede barrageduel gingen de Noord-Limburgers strijdend ten onder tegen Menen: 3-0. Achel maakt zich nu op voor Play-Off 2.

Bjorn De Greef, opnieuw gelegenheidscoach, gaf Gortzak het vertrouwen na zijn goede prestatie van zaterdag. Achel moest winnen om een derde, beslissende confrontatie uit de brand te slepen en hoopte op een iets mindere dag van Menen. Die kwam er niet.

De thuisploeg was gretig van bij de start. Een goed Achel kwam via Van Walle terug tot 16-15 en 22-21. Tot Menen kon rekenen op een ijzersterke Kindt, die in zijn eentje voor 23-21, 24-22 en met een ace voor 25-22 zorgde. De manschappen van Frank Depestele twijfelden ook nadien nauwelijks. Sinnesael was bij momenten onhoudbaar in het midden en zette zo zijn contractverlenging extra in de verf. Achel kon Menen serverend net iets te weinig ontwrichten. Bovendien raapte de thuisploeg véél van de grond in verdediging. Om moedeloos van te worden. Al bleef Achel knokken tot de laatste snik.

Verweij en Fransen proberen Kindt af te stoppen. — © VDB

Via van Dyck en invallers Verschueren en Fransen bleef Tectum in set twee in het spoor tot 21-20. Maar Kindt en Rotty duwden op het juiste moment door: 2-0. In set drie kwam Achel zowaar 0-4 en 2-7 voor. Maar Menen schoot wakker en knabbelde beetje bij beetje aan de achterstand. Het werd immens spannend, Achel kreeg een setbal, overleefde erg lang, maar moest dan toch buigen voor de vijfde West-Vlaamse matchbal. Menen plaatste zich zo verdiend voor de Final Four. Tectum mag met opgeheven hoofd richting Play-Off 2 afzakken.