Red Wolves geven riante uitgangspositie prijs, maar mogen nog altijd dromen van WK

De Red Wolves naar het wereldkampioenschap in januari 2023? Het kan. Zaterdag in Hasselt met drie doelpunten verschil winnen van Slovakije is de opdracht na de 28-26-nederlaag in de heenmatch. Zeker geen slechte uitgangspositie, maar het had beter gekund.

“Deze dubbele confrontatie met Slovakije moet een kantelpunt worden voor het Belgisch handbal”, gaf technisch directeur Michel Kranzen voor de wedstrijd aan. “Voor de eerste keer in de geschiedenis kunnen de Red Wolves zich plaatsen voor de eindfase van een groot toernooi, die kans moeten we grijpen. Vroeger had je B- en C-wereldkampioenschappen, maar dat is niet te vergelijken met wat nu hopelijk op ons af komt.”

De Red Wolves begonnen goed in Slovakije. Spooren en Kedziora loodsten de Belgen naar 4-6 (10’), maar genieten van die voorsprong zat er niet in. Tien minuten later waren bij 10-8 de rollen helemaal omgekeerd. De oorzaak was overhaasting. Te weinig snelheid maken, te snel overgaan naar het shot en de daaraan gekoppelde balverliezen waren spek naar de bek van de gastheren. Bondscoach Sylla legde in een time-out de nadruk op snelle balcirculatie en snelle omschakelingen. Dat gebeurde in de laatste tien minuten van de eerste helft. Met zes gemaakte doelpunten en slechts twee tegengoals namen de Red Wolves een optie op de zege.

Acht dolle minuten

Maar dat was buiten de Slovaken gerekend. Acht dolle minuten volstonden om de achterstand helemaal weg te werken. Dat deden ze tussen minuut 42 en minuut 47 nog eens over: van 16-18 naar 19-18. De Belgen gingen opnieuw mee in het fysieke handbal van de tegenstander en moesten uiteindelijk de duimen leggen met 28-26. “Daar hadden we op voorhand misschien voor getekend”, aldus Kranzen na afloop. “Maar hier zat echt meer in. De vele technische fouten in de tweede helft deden ons de das om.”

De return waarin over kwalificatie voor het wereldkampioenschap wordt beslist, vindt zaterdag (20.10 uur) plaats in Hasselt.