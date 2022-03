Gemeente zoekt een conciërge voor het Cultureel Centrum en voor de Kinderboerderij

Als toegangspoort van het Nationaal Park Hoge Kempen biedt Domein Pietersheim een ruim aanbod aanactiviteiten. Bezoekers kunnen er aansluiten op het uitgebreide wandel- en fietsroutenetwerk om de prachtigste tochten te maken.

Domein Pietersheim is op zoek naar een gemotiveerde conciërge voor het openen en sluiten van het domein en het verzorgen van de dieren in het weekend en op feestdagen. De conciërge combineert de functie in de kinderboerderij met de functie van conciërge van het cultureel centrum. Daar is hij verantwoordelijk voor het openen en sluiten van het gebouw.

Voor de uitverkorene staat er vanaf 1 augustus 2022 een instapklare woning in het Cultureel Centrum kosteloos ter beschikking om de taken uit te voeren. (eva)

Info: www.lanaken.be/vacatures