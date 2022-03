Geen tijd om op te ruimen? Met deze tips van onze huishoudexpert is dat geen excuus meer

Geen tijd om op te ruimen? Dat is geen excuus. In tien minuten kun je veel meer doen dan je denkt. In een half uur kun je écht goed aanpakken en heb je een uurtje over – dat is één aflevering van je favoriete Netflixserie – dan kun je helemaal bergen verzetten. Opruimen wordt beter behapbaar als je het idee loslaat dat je een halve dag vrij moet nemen. Huishouddeskundige Zamarra Kok geeft opruiminspiratie die in iedere agenda past.