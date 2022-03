Maar liefst 8 miljard wil Tinne Van der Straeten (Groen) investeren in hernieuwbare energie. Het is haar voorwaarde om de jongste twee kerncentrales alsnog te verlengen. Maar bij de liberalen vinden ze dat prijskaartje politieke fictie. Het is meteen dé inzet van het regeringsconclaaf van vrijdag: welk bedrag slepen de groenen uit de brand?