Salah Abdeslam geeft vage antwoorden op proces rond aanslagen Parijs

Nadat het proces rond de aanslagen in Parijs dinsdag abrupt was onderbroken na een serie incidenten die tot het vertrek van alle advocaten van de verdediging hadden geleid, hernam het verhoor van Salah Abdeslam woensdag in een rustiger sfeer. Veel kwam er echter niet aan het licht.

Abdeslam, de enige overlevende van het commando dat de aanslagen heeft uitgevoerd, kreeg vragen voorgeschoteld omtrent de voorbereiding en in het bijzonder omtrent het afhalen van jihadisten uit Syrië in Duitsland en Hongarije met gehuurde wagens.

Hij zei dat de advocaten van de burgerlijke partijen antwoorden willen maar “die niet te hebben”.

Omtrent de reden waarom juist hij voor dat transport was aangezocht bleef hij vaag. Hij zei dat hij een “habitué” was die ervaring had met verhuurbedrijven en over een rijbewijs beschikte. Ook zei hij “Het is God die mij heeft uitgekozen”.

Gevraagd naar de kosten van de transporten zei hij zich dat niet te herinneren en beklemtoonde hij zijn eigen geld te hebben gebruikt. “Het was misschien duur maar voor degenen die het me hadden gevraagd loonde het de moeite.”