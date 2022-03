Cast ‘Full(er) house’ wil ook zonder Bob Saget door

“Zonder hem liggen de kaarten uiteraard veel moeilijker, maar we zijn er zeker van dat Bob graag zou gehad hebben dat we ook zonder hem zouden verdergaan”, aldus actrice Andrea Barber, die Kimberly Gibbler speelt in de serie. De komische reeks liep van 1987 tot en met 1995, goed voor acht seizoenen en 192 afleveringen. In 2016 verscheen er een reboot, genaamd Fuller house. Deze show eindigde in 2020. Maar sinds het einde van de reboot blijven de vragen voor een vervolg komen. Bob Saget overleed vlak na afgelopen nieuwjaar door een hoofdtrauma dat hij opliep in zijn hotelkamer in Florida, waar hij verbleef na een show. Hij zou ongelukkig zijn gevallen en buiten westen zijn geraakt.

De acteurs van de reboot ‘Fuller house’ in 2017. Bob Saget zit onderaan in het midden. — © ISOPIX