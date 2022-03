Nadège uit ‘Chateau Meiland’ getroffen door darmkanker

Na onderzoeken in het ziekenhuis blijkt dat de vrouw darmkanker heeft. Coffinet zegt flink geschrokken te zijn en maakt zich grote zorgen over haar toekomst. Er is op dit moment ook nog heel veel onduidelijkheid. Volgens Nadège, die in twee seizoenen van de realityreeks Chateau Meiland te zien was, zouden de artsen nog niet kunnen zeggen in welk stadium de darmkanker zich bevindt. “Ik ga ervan uit dat ik chemotherapie krijg en word geopereerd. Begin april krijg ik, onder narcose, opnieuw een colonoscopie.” Coffinet had normaal gezien weer haar job als huishoudster opgenomen op het kasteel op vraag van de nieuwe eigenaars.