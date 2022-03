‘Oekraïne 12-12’ is grootste benefietactie van de media ooit in Vlaanderen

Het wordt de grootste solidariteitsactie van Vlaanderen tot nog toe. Voor ‘Oekraïne 12-12’ slaan de vier grote mediagroepen VRT, DPG Media, SBS en Mediahuis in elkaar. Het resultaat is vijftien uur live radio op zes netten en een anderhalf uur durende show die gelijktijdig uitgezonden wordt op Eén, VTM en Play4. “Sinds de oorlog is uitgebroken, hebben verschillende gezichten en productiehuizen zich aangeboden met voorstellen.”