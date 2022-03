Axel Witsel trapt zwoegend Dortmund in minuut 87 voorbij Mainz, verschil met Bayern bedraagt nog vier punten

Axel Witsel heeft woensdagavond zijn allereerste doelpunt van het seizoen gemaakt. Onze 32-jarige landgenoot loodste Dortmund in de 87ste minuut voorbij Mainz (0-1) in een moeilijke wedstrijd.

Dortmund voetbalde heel wat kansen bijeen op het veld van Mainz, maar scoren lukte niet. Tot ze in minuut 87 een vrije trap kregen en Axel Witsel op de juiste plek stond om binnen te trappen. De ontlading was enorm bij de spelers van Dortmund. Dankzij de overwinning op Mainz naderen Die Borussen totop vier punten van leider Bayern München.

Het doelpunt van Witsel:

Witsel is hoogstwaarschijnlijk aan zijn laatste maanden bezig bij Dortmund. Het contract van de Belgische middenvelder loopt af en er lopen geen gesprekken over een verlenging. Waar de toekomst van Witsel ligt, is nog niet duidelijk. Juventus trok al meermaals aan zijn mouw.

Bij Dortmund stond ook Thorgan Hazard 90 minuten tussen de lijnen. Erling Haaland mocht nog niet starten na zijn spierblessure. Het Noorse fenomeen moest vrede nemen met een invalbeurt van een dik halfuur. Wellicht komt hij komend weekend op het veld van Köln voor het eerst sinds zijn blessureleed aan de aftrap.