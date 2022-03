In juli vorig jaar kondigde het Beringse stadsbestuur de overname aan van woonzorgcentrum door intercommunale VitaS. — © zb

Beringen

De gouverneur heeft Beringen teruggefloten in het dossier rond Corsala. De stad had het woonzorgcentrum overgeheveld naar VitaS en negen personeelsleden uit de keuken ontslaan. 150 klanten die een beroep deden op de maaltijdbedeling kwamen in de kou te staan.