Wout van Aert en Nathan Van Hooydonck amuseren zich op verkenning Milaan-Sanremo: “Het betere camerawerk”

Het peloton moet zaterdag liefst 293 kilometer overbruggen, met op negen kilometer van de streep de Poggio als scherprechter. Een beklimming van 3,7 kilometer met een gemiddelde stijgingsgraad van 3,7% en maximaal 8%.

Dinsdag reden Van Aert en Van Hooydonck op hun gemak over de helling aan een gemiddelde van nog geen 20 kilometer per uur. Ter vergelijking: tijdens de koers zal dat gemiddelde rond de 38 kilometer per uur liggen. “Ik fietste rustig langs de zee met Nathan”, schreef Van Aert in zijn beste Italiaans bij zijn rit op Strava.

Woensdag schroefden Van Aert en Van Hooydonck het tempo al serieus op: iets meer dan 112 kilometer aan een gemiddelde van 30,8 kilometer per uur. Behalve de Poggio reden de twee woensdag ook over de Cipressa, de voorlaatste klim van Milaan-Sanremo. Van Aert deelde op zijn sociale media enkele mooie beelden van de verkenning. “Het betere camerawerk”, complimenteerde Van Aert zijn ploegmakker op Instagram.

Vrouw Sarah De Bie en zoon Georges vertoeven deze week ook in Italië.

Later op de week volgt nog een verkenning met de hele ploeg van Jumbo-Visma. Naast Van Aert en Van Hooydonck komt de Nederlandse ploeg zonder ongelukken nog met Primoz Roglic, Christophe Laporte, Tosh Van der Sande, Mike Teunissen en Edoardo Affini aan de start.