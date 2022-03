Zondag opent het Belgische triatlonseizoen met de sprinttriatlon in en rond sportcentrum De Kimpel in Bilzen. Ja, u leest het goed: in Bilzen en niet in Herderen. Na elf edities verhuist de organisatie het evenement. “En ook de wedstrijdformule steekt in een ander jasje”, meldt organisator Mario Appermans.