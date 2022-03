Van Titanic-stoel tot Hasseltse litho’s: dit kan je op de kop tikken op de Kunst- en Antiekbeurs in Hasselt

Hasselt

Een waaier aan verrassende kunstobjecten of antieke stukken, inclusief een indrukwekkende fietsenverzameling. Daarvoor kunnen liefhebbers van donderdag tot en met zondag weer terecht op de 38ste editie van de Kunst- en Antiekbeurs in de Trixxo Arena. De beurs is telkens open van 11 tot 19 uur en op donderdag zelfs tot 22 uur. Een kaartje kost 9 euro voor wie ouder is dan 15 jaar. Een voorsmaakje van wat je er op de kop kan tikken.