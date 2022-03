Amerikaanse Federal Reserve zet rente voor het eerst in ruim drie jaar hoger

Het stelsel van Amerikaanse centrale banken, de Federal Reserve of Fed, heeft het belangrijkste rentetarief zoals verwacht een kwart procentpunt hoger gezet. Het is de eerste renteverhoging sinds eind 2018.

Het rentetarief stond sinds maart 2020 op het historisch lage niveau van 0 à 0,25 procent. Dat wordt dus 0,25-0,50 procent. De verhoging is een poging om de inflatie wat af te koelen. Die steeg in februari in de Verenigde Staten tot 7,9 procent, het hoogste niveau in veertig jaar.

Er zal veel aandacht gaan naar de toelichting bij het rentebesluit, omdat de Fed daarin vermoedelijk een indicatie zal geven hoeveel renteverhogingen er de komende tijd nog zullen volgen. Economen verwachten vijf op zes dergelijke stappen dit jaar.