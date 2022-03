Interlands in gevaar? Nieuwe blessure houdt Jérémy Doku uit Conference League-selectie Stade Rennes

Stade Rennes kan donderdag in de terugwedstrijd van de achtste finales in de Conference League tegen Leicester City niet rekenen op Jérémy Doku (19). De beloftevolle Belg heeft te veel last aan de kuit.

Rennes-coach Bruno Genesio bevestigde het nieuws woensdag op de persconferentie voor de Franse media. Doku “kreeg last aan de kuit” tijdens de competitiewedstrijd van afgelopen zondag op Lyon (2-4). De vleugelaanvaller mocht in die wedstrijd een klein halfuur invallen.

Doku sukkelt dit seizoen van de ene blessure in de andere. Vorige zomer viel het jeugdproduct van Anderlecht uit met een hamstringblessure, kort daarna stond hij een maand aan de kant met een knieblessure en begin dit jaar kreeg hij opnieuw last van de hamstrings. Daardoor verzamelde Doku nog maar 671 speelminuten in zestien wedstrijden dit seizoen.

Rode Duivels?

Het is nog niet duidelijk voor hoelang Doku deze keer aan de kant staat. De Rode Duivels spelen eind deze maand, op zaterdag 26 maart en dinsdag 29 maart, oefeninterlands tegen Ierland en Burkina Faso. Voor die interlandperiode zal bondscoach Roberto Martinez enkel spelers met minder dan 50 caps oproepen. Komende vrijdag maakt de Spanjaard zijn selectie bekend.

Het is al van 2 juli 2021 geleden dat Doku in actie kwam voor de Rode Duivels. Toen imponeerde hij tijdens de verloren kwartfinale van het EK tegen Italië. In september, oktober en november vorig jaar was hij vanwege blessures telkens niet beschikbaar voor nationale selecties.

© BELGA

Donderdag staat de terugwedstrijd van de 1/8ste finales in de Conference League tussen Stade Rennes en Leicester City op het programma. Leicester, met Youri Tielemans, won vorige week in eigen huis met 2-0 en dus wordt het lastig voor de Fransen om nog door te stoten. Rennes moet het ook stellen zonder Alfred Gomis, die zondag een vinger brak.