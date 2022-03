Het aantal coronabesmettingen en hospitalisaties in ons land gaat opnieuw de hoogte in. Volgens viroloog Marc Van Ranst komt er een nieuwe golf aan, al is de uitbraak op dit moment nog beperkt. Het is wel belangrijk dat de situatie goed wordt opgevolgd, aangezien de druk op de ziekenhuizen weer toeneemt. Zo ook in het Ziekenhuis Oost-Limburg, waar momenteel opnieuw 60 coronapatiënten in isolatie zitten.