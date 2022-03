Om de peperdure behandeling van juf Josepha te kunnen betalen is er een hele stroom aan solidariteit op gang gekomen. “Dit is echt hartverwarmend.” — © RR

Genk

’t Schoolke in Oud-Waterschei wordt overspoeld door een golf van solidariteit. Kleuterjuf Josepha is ernstig ziek en alleen een peperdure behandeling kan soelaas brengen. In totaal is 45.000 euro nodig, 13.000 euro staat al op de teller.