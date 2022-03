Daniel Radcliffe verschijnt voor het eerst in jaren nog eens met vriendin op rode loper

Voor het eerst in acht jaar tijd is de Britse acteur Daniel Radcliffe nog eens op de rode loper verschenen met zijn vriendin en collega-acteur Erin Darke. Dat op de première van zijn nieuwe film.

De Harry Potter-acteur Daniel Radcliffe (32) is erg gesteld op zijn privacy. Het was dan ook geleden van de Tony Awards van 2014 dat hij samen op de rode loper verscheen met zijn partner de Amerikaanse actrice Erin Darke (37). De twee zouden al sinds 2012 een koppel vormen nadat ze samen in de film Kill Your Darlings verschenen, maar worden zelden of nooit samen gespot.

Dinsdagavond waren de twee wel samen van de partij op de première van de nieuwe film The Lost City. Daarin vertolkt Radcliffe de rol van Abigail Fairfax, een excentrieke miljardair en internationale crimineel.

In 2014 verschenen de twee samen op de rode loper voor de Tony Awards in New York. — © Getty Images via AFP

